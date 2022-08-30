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37 минут назад

Боррель рассказал, что «некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр санкций

Илья Родин

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что некоторые видные политики организации выступают за пересмотр ограничительных мер против России. Об этом пишет РИА «Новости».

Боррель напомнил, что ЕС ввел несколько крупных пакетов санкций против российских банков, промышленных предприятий, видных политических деятелей, журналистов.

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По его словам, главы МИД обсуждают их эффективность, специфику воздействия на мировую экономику. Несколько человек даже выступили за их пересмотр.

«Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций», - подчеркнул Боррель.

Но в целом дипломаты государств ЕС сохраняют единство по этому вопросу. Соответственно, рестрикции против РФ не будут отменены, пояснил чиновник.

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