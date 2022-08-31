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23 минуты назад

Стало известно о решении ЕС по вопросу выдачи виз россиянам

Lenta.ruиещё 1

У стран Евросоюза не получилось согласовать запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.

Стало известно о решении ЕС по вопросу выдачи виз россиянам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как стало известно по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС, многие государства выступили против визовых ограничений.

Ранее в августе власти Австрии заявили о готовности изучить возможности компромиссов по визовым ограничениям для россиян. Речь идет о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией — в таком случае путешественникам придется сдавать больше документов.

В мире,Петер Сийярто,ЕС,
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