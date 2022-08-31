Стало известно о решении ЕС по вопросу выдачи виз россиянам

У стран Евросоюза не получилось согласовать запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.
Как стало известно по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС, многие государства выступили против визовых ограничений.
Ранее в августе власти Австрии заявили о готовности изучить возможности компромиссов по визовым ограничениям для россиян. Речь идет о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией — в таком случае путешественникам придется сдавать больше документов.