Стало известно о решении ЕС по вопросу выдачи виз россиянам

У стран Евросоюза не получилось согласовать запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.

Как стало известно по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС, многие государства выступили против визовых ограничений.