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46 минут назад

Боррель рассказал о разногласиях в рядах ЕС

Lenta.ru

Верховный комиссар Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о разногласиях в рядах ЕС по вопросу антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель рассказал о разногласиях в рядах ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС — прим. «Ленты.ру») будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе», — заявил он.

Ранее Боррель заявил, что в краткосрочной перспективе Евросоюз столкнется с серьезными вызовами в связи с санкциями против России из-за ситуации на Украине.

«Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — подчеркнул он.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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