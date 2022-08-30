Стало известно о наличии у Трампа компромата на Макрона

«Само известие о его существовании вызвало переполох по обе стороны Атлантики... Слова Трампа о "шалостях", якобы присущих Макрону, о которых знают "не так много людей", только усилили тревогу. Как французские, так и американские представители работали на тем, чтобы выяснить, что конкретно есть у Трампа на Макрона и правительство Франции», – говорится в публикации.