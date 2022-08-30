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53 минуты назад

Стало известно о наличии у Трампа компромата на Макрона

Елена Прошина

Издание Rolling Stone утверждает, что президент США Дональд Трамп хвастался о своей осведомлённости в вопросе интимной жизни Эммануэля Макрона.

Стало известно о наличии у Трампа компромата на Макрона
Фото: ReutersReuters

Такое заявление Трамп озвучил в кругу своих доверенных лиц. Уточняется, что французская сторона в курсе ситуации и пытается узнать, какой конкретно компромат на Макрона известен Дональду Трампу.

«Само известие о его существовании вызвало переполох по обе стороны Атлантики... Слова Трампа о "шалостях", якобы присущих Макрону, о которых знают "не так много людей", только усилили тревогу. Как французские, так и американские представители работали на тем, чтобы выяснить, что конкретно есть у Трампа на Макрона и правительство Франции», – говорится в публикации.

Кроме того, в ходе обыска ФБР в поместье Трампа Мар-а-Лаго был найден документ, озаглавленный «Информация касательно президента Франции». Имеет ли содержание документа отношение к высказываниям Трампа, пока не известно.

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В мире,Эммануэль Макрон,Дональд Трамп,ФБР,
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