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44 минуты назад

Иран передал Лаврову послание из Европы по ситуации на Украине

Lenta.ruиещё 2

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по ситуации вокруг Украины. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте российского дипведомства.

Послание одного из лидеров стран Европы было передано по просьбе, с которой он обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси.

«Там были идеи относительно помощи миру и спокойствию и прекращению боевых действий, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — уточнил глава иранского МИД по итогам переговоров с российским коллегой.

Абдоллахиян также подчеркнул, что Тегеран готов содействовать урегулированию ситуации вокруг Запорожской АЭС. По его словам, необходимо использовать все существующие возможности для разрешения данного конфликта, поэтому Иран готов оказать любую помощь для «установления спокойствия и мира» на ЗАЭС, а также близлежащей территории.

В Кремле ответили на требование Турции отдать Крым Украине

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждалось, что российский президент Владимир Путин налаживает более тесные торговые и военные связи с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада.

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