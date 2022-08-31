Иран передал Лаврову послание из Европы по ситуации на Украине

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по ситуации вокруг Украины. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте российского дипведомства.

Послание одного из лидеров стран Европы было передано по просьбе, с которой он обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси.

«Там были идеи относительно помощи миру и спокойствию и прекращению боевых действий, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — уточнил глава иранского МИД по итогам переговоров с российским коллегой.

Абдоллахиян также подчеркнул, что Тегеран готов содействовать урегулированию ситуации вокруг Запорожской АЭС. По его словам, необходимо использовать все существующие возможности для разрешения данного конфликта, поэтому Иран готов оказать любую помощь для «установления спокойствия и мира» на ЗАЭС, а также близлежащей территории.