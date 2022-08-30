В Раде одобрили закон о закрытии СМИ без решения суда

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект под номером 2693-д, который предполагает введение возможности для закрытия медиа на Украине без решения суда, пишет «Страна». Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, соответствующую инициативу поддержали 233 из 450 депутатов.

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Как отмечается, документ вызвал резкую критику со стороны украинских журналистов, правозащитников и даже международных организаций. По данным «Страны», проект воспринимается в качестве угрозы для свободы слова на Украине.

Согласно инициативе, право закрывать СМИ должен получить нацсовет по телевидению и радиовещанию. Новые полномочия ведомства как раз позволят ему принимать решение о приостановке работы тех или иных медиа без соответствующего решения суда.