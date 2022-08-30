В Раде одобрили закон о закрытии СМИ без решения суда

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект под номером 2693-д, который предполагает введение возможности для закрытия медиа на Украине без решения суда, пишет «Страна». Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, соответствующую инициативу поддержали 233 из 450 депутатов.
Как отмечается, документ вызвал резкую критику со стороны украинских журналистов, правозащитников и даже международных организаций. По данным «Страны», проект воспринимается в качестве угрозы для свободы слова на Украине.
Согласно инициативе, право закрывать СМИ должен получить нацсовет по телевидению и радиовещанию. Новые полномочия ведомства как раз позволят ему принимать решение о приостановке работы тех или иных медиа без соответствующего решения суда.
Ранее СМИ сообщили, что у Запада есть претензии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в том числе из-за закрытия в республике всех оппозиционных СМИ и запрета оппозиционных политических партий.