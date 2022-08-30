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1 час назад

ПВО Тайваня пресекло нарушение воздушного пространства беспилотником КНР

Илья Родин

Расчеты зенитных комплексов ПВО Тайваня произвели серию предупредительных выстрелов в сторону китайского БПЛА, который нарушил воздушное пространство острова. Дрон не пострадал и ушел в сторону КНР. Об этом пишет ЦНА со ссылкой на источники.

Военные Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что ранее военные Тайваня не реагировали на действия Пекина. Национальная армия «сдерживала себя» и не стреляла ни по кораблям, ни по воздушным судам.

Китай объяснил разницу украинского и тайваньского кризиса

Во вторник, 30 августа, глава государства Цай Инвэнь заявила, что военным следует по-прежнему сохранять хладнокровие, не поддаваться на провокации. Тем не менее, необходимо принять все необходимые меры для противодействия беспилотникам НОАК, которые в августе якобы постоянно нарушали воздушное пространство Тайваня.

В частности, сегодня несколько аппаратов вылетали в направлении острова как минимум дважды. В первый раз расчеты ограничились предупреждением, во второй раз произвели «оборонительную стрельбу боевыми патронами».

Беспилотник после обстрела развернулся и удалился в сторону китайского города Сямэнь.

В мире,Армия,Цай Инвэнь,
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