«Наелся»: Лукашенко высказался о президентстве

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у него нет цели остаться у власти, так как президентством он уже «наелся». Видеозапись заявление главы государства, сделанное на совещании по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений, приводит Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, он жалеет, что не рискнул предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании, из опасения неоправданных обвинений.
«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства вот так», - заметил он.
Президент Белоруссии подчеркнул, что у него «совсем нет проблемы» сохранить власть.
9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий президент Александр Лукашенко, а второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. При этом страны ЕС заявили, что не признают результаты выборов и не считают Лукашенко легитимным президентом.