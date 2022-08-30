Стало известно о ночном разговоре Зеленского и Макрона о миссии МАГАТЭ

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в ходе непротокольной ночной беседы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова пишет РИА Новости.
На этой неделе Запорожскую АЭС должны посетить инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сегодня появилась информация, что миссия, состоящая из 14 человек, прибыла в Киев. Делегацию возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
Миссия МАГАТЭ и обеспечение безопасности инспекторов стали главными темами ночного разговора президентов Украины и Франции.
«Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности», - рассказал Сергей Никифоров, чьи слова привело агентство «РБК-Украина».
Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, последние недели подвергается постоянным обстрелам. В частности, 29 августа российские силы ПВО сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС украинский беспилотник. Как отмечали в Минобороны РФ, серьезных разрушений при падении обломков летательного средства удалось избежать. Дрон упал на крышу первого спецкорпуса.