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31 минуту назад

Стало известно о ночном разговоре Зеленского и Макрона о миссии МАГАТЭ

Алиса Селезнёва

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в ходе непротокольной ночной беседы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова пишет РИА Новости.

Стало известно о ночном разговоре Зеленского и Макрона о миссии МАГАТЭ
Фото: ReutersReuters

На этой неделе Запорожскую АЭС должны посетить инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сегодня появилась информация, что миссия, состоящая из 14 человек, прибыла в Киев. Делегацию возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

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Миссия МАГАТЭ и обеспечение безопасности инспекторов стали главными темами ночного разговора президентов Украины и Франции.

«Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности», - рассказал Сергей Никифоров, чьи слова привело агентство «РБК-Украина».

Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, последние недели подвергается постоянным обстрелам. В частности, 29 августа российские силы ПВО сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС украинский беспилотник. Как отмечали в Минобороны РФ, серьезных разрушений при падении обломков летательного средства удалось избежать. Дрон упал на крышу первого спецкорпуса.

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