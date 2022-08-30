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39 минут назад

Эксперт предрек конфликт опаснее украинского

Елена Прошина

Вооруженный конфликт между Тайванем и Китаем будет крупнее и опаснее украинского, заявил политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Эксперт предрек конфликт опаснее украинского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению эксперта, конфликт в Тайваньском проливе может начаться в течение ближайших двух-трех лет.

«Я думаю, однозначно предсказывать что-либо невозможно. Но в течение ближайших двух-трех лет существует высокая вероятность начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. И он будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине», — сообщил Кашин.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Китая направили 24 самолета и 11 кораблей к Тайваню. По данным ВС Тайваня, восемь китайских самолетов пересекли «срединную» линию. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией. Также Тайвань выпустил радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы.

В мире,Василий Кашин,ВШЭ,
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