Эксперт предрек конфликт опаснее украинского

«Я думаю, однозначно предсказывать что-либо невозможно. Но в течение ближайших двух-трех лет существует высокая вероятность начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. И он будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине», — сообщил Кашин.