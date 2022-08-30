Эксперт предрек конфликт опаснее украинского

Вооруженный конфликт между Тайванем и Китаем будет крупнее и опаснее украинского, заявил политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По мнению эксперта, конфликт в Тайваньском проливе может начаться в течение ближайших двух-трех лет.
«Я думаю, однозначно предсказывать что-либо невозможно. Но в течение ближайших двух-трех лет существует высокая вероятность начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. И он будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине», — сообщил Кашин.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Китая направили 24 самолета и 11 кораблей к Тайваню. По данным ВС Тайваня, восемь китайских самолетов пересекли «срединную» линию. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией. Также Тайвань выпустил радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы.