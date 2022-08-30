Херсон снова обесточило

Во всем Херсоне снова отключилось электричество. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

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Сообщается, что в городе остановились троллейбусы, закрылись кафе и магазины с электронной формой обслуживания, а также прекращено водоснабжение.

В настоящее время специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» выясняют причину обесточивания.