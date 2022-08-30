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13 минут назад

Херсон снова обесточило

Lenta.ru

Во всем Херсоне снова отключилось электричество. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Херсон снова обесточило
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что в городе остановились троллейбусы, закрылись кафе и магазины с электронной формой обслуживания, а также прекращено водоснабжение.

В настоящее время специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» выясняют причину обесточивания.

Впервые о полном отключении электричества в Херсоне сообщалось 25 августа. В городе частично прекратилось водоснабжение и не работала мобильная связь. Подачу электричества возобновили спустя несколько часов. Причиной отключения стало короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре.

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