Нидерланды призвали Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. Слова главы МИД страны Вопке Хукстра передает RTL Nieuws.
По мнению министра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы. Хукстра добавил, что на ближайшем обсуждении стран ЕС визового вопроса для граждан России Нидерланды выступят за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы.
«С одной стороны, вы хотите установить межличностный контакт и разделить понятие государства от простых россиян. В то же самое время мы видим, что подавляющее большинство российских туристов тратят здесь большие деньги — зачастую это очень богатые россияне, которые обычно как-то связаны с режимом», — сделал еще одно заявление Хукстра.
Ранее в августе власти Германии и Франции выступили против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Так, Париж и Берлин призвали страны ЕС подумать о разумных способах использования виз как важного рычага влияния. В частности, предлагалось тщательно проверять граждан России на предмет возможных угроз безопасности.