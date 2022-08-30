«С одной стороны, вы хотите установить межличностный контакт и разделить понятие государства от простых россиян. В то же самое время мы видим, что подавляющее большинство российских туристов тратят здесь большие деньги — зачастую это очень богатые россияне, которые обычно как-то связаны с режимом», — сделал еще одно заявление Хукстра.