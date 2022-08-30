Сербия высказалась о смене позиции по отношению к России

Сербия не планирует пересматривать свою позицию и вводить санкции против России. Об этом заявил сегодня президент страны Александр Вучич, пишет ТАСС.

«Что касается санкций, то мы выразили свою позицию почти 190 дней назад решением Совбеза. Эти решения действуют уже шесть месяцев, этим Сербия показывает свою серьезность, (…) свои убеждения», - пояснил он.

Вучич отметил, что, несмотря на давление, оказываемое на страну, и все трудности, которые приходится преодолевать, выбранная линия поведения в отношении России оказалась разумной.

«Это наша политика. В настоящий момент мы вообще не размышляем об изменении нашей политики», - заверил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Сербия отказалась присоединяться к санкционному давлению.