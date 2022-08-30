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31 минуту назад

Президент Сербии Вучич ради экономии отказался от холодильника и света в своей резиденции

Российская Газета

Президент Сербии Александр Вучич ради экономии выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции, рассказал он журналистам.

Вучич ради экономии отказался от холодильника и света
Фото: AP Photo/Darko VojinovicAP Photo/Darko Vojinovic

"Все погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода", - цитирует президента РИА Новости.

Свои действия президент характеризовал так: "Внес свой вклад и помог стране хоть столько сэкономить". Ведь, по его словам, "цены нынче ненормальные, невозможные".

Президент рассказал также, что Сербии накануне пришлось импортировать четыре гигаватта электроэнергии на сумму 2,4 миллиона евро. Деньги были взяты из государственной казны.

Он заявил также, что впереди "немного тяжелого лета, тяжелая осень и более тяжелая зима" и выразил надежду, что страна "преодолеет все".

Еще совсем недавно Вучич говорил, что стоимость электроэнергии в стране - одна из самых низких в Европе: так, в начале июля при ценах на мировых биржах около 360 евро за мегаватт, в Сербии мегаватт для домовладений стоил 41 евро, а для предприятий - 75.

В мире,Александр Вучич,
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