Вучич ради экономии отказался от холодильника и света

Президент Сербии Александр Вучич ради экономии выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции, рассказал он журналистам.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic AP Photo/Darko Vojinovic

"Все погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода", - цитирует президента РИА Новости.

Свои действия президент характеризовал так: "Внес свой вклад и помог стране хоть столько сэкономить". Ведь, по его словам, "цены нынче ненормальные, невозможные".

Президент рассказал также, что Сербии накануне пришлось импортировать четыре гигаватта электроэнергии на сумму 2,4 миллиона евро. Деньги были взяты из государственной казны.

Он заявил также, что впереди "немного тяжелого лета, тяжелая осень и более тяжелая зима" и выразил надежду, что страна "преодолеет все".