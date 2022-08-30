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40 минут назад

Выпускник на вручении диплома сразился с директором на мечах. Видео

Денис Фьючин

Выпускник учебного заведения в Канаде сразился с директором на световых мечах на церемонии вручения дипломов. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

В начале года молодой человек сделал предложение руководителю заведения о проведении боя и решил реализовать свой замысел на торжественном мероприятии. Студент принес на него игрушечное оружие, имитирующее то, что встречается в фантастических фильмах.

На кадрах видно, как выпускник достал мечи и один из них вручил своему противнику, мужчина тут же принял бой.

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