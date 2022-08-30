Выпускник учебного заведения в Канаде сразился с директором на световых мечах на церемонии вручения дипломов. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

В начале года молодой человек сделал предложение руководителю заведения о проведении боя и решил реализовать свой замысел на торжественном мероприятии. Студент принес на него игрушечное оружие, имитирующее то, что встречается в фантастических фильмах.