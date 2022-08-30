Президент Латвии отказался отвечать на письмо евродепутата из-за русского языка

Офис президента Латвии Эгилса Левитса решил оставить без рассмотрения открытое письмо депутата Европарламента Татьяны Жданок, написанное на русском языке. Об этом сообщает Delfi.

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В своем письме Жданок призвала Левитса ответить на несколько вопросов, связанных с тем, что русского языка больше не будет в числе используемых в официальном общении.

В офисе президента заявили, что, согласно Закону о государственном языке, госорганы и органы местного самоуправления рассматривают только составленные на государственном языке документы.

Документы на иностранном языке принимаются только в том случае, если они сопровождаются нотариально заверенным переводом на латышский.

В своем письме Жданока интересовалась, согласен ли Левитс с тем, что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», а также упомянула его слова о необходимости «изолировать» нелояльных русскоязычных жителей страны.

Правительство Латвии 7 июня поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском