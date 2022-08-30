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21 минуту назад

Президент Латвии отказался отвечать на письмо евродепутата из-за русского языка

Мария Иванова

Офис президента Латвии Эгилса Левитса решил оставить без рассмотрения открытое письмо депутата Европарламента Татьяны Жданок, написанное на русском языке. Об этом сообщает Delfi.

Президент Латвии отказался отвечать на письмо евродепутата из-за русского языка
Фото: ReutersReuters

В своем письме Жданок призвала Левитса ответить на несколько вопросов, связанных с тем, что русского языка больше не будет в числе используемых в официальном общении.

В офисе президента заявили, что, согласно Закону о государственном языке, госорганы и органы местного самоуправления рассматривают только составленные на государственном языке документы.

Документы на иностранном языке принимаются только в том случае, если они сопровождаются нотариально заверенным переводом на латышский.

В своем письме Жданока интересовалась, согласен ли Левитс с тем, что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», а также упомянула его слова о необходимости «изолировать» нелояльных русскоязычных жителей страны.

Правительство Латвии 7 июня поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском

В средних школах нацменьшинств Латвии долгое время действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке.

В мире,Татьяна Жданок,Европарламент,
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