Президент Латвии отказался отвечать на письмо евродепутата из-за русского языка

Офис президента Латвии Эгилса Левитса решил оставить без рассмотрения открытое письмо депутата Европарламента Татьяны Жданок, написанное на русском языке. Об этом сообщает Delfi.
В своем письме Жданок призвала Левитса ответить на несколько вопросов, связанных с тем, что русского языка больше не будет в числе используемых в официальном общении.
В офисе президента заявили, что, согласно Закону о государственном языке, госорганы и органы местного самоуправления рассматривают только составленные на государственном языке документы.
Документы на иностранном языке принимаются только в том случае, если они сопровождаются нотариально заверенным переводом на латышский.
В своем письме Жданока интересовалась, согласен ли Левитс с тем, что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», а также упомянула его слова о необходимости «изолировать» нелояльных русскоязычных жителей страны.
Правительство Латвии 7 июня поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском
В средних школах нацменьшинств Латвии долгое время действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке.