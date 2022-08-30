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56 минут назад

В ВОЗ сообщили, что более трети случаев оспы обезьян в мире приходится на Европу

ТАСС

Более 22 тыс. случаев оспы обезьян подтверждено в 43 странах Европы. Это более трети от общего числа заболевших в мире, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ВОЗ: более трети случаев оспы обезьян в мире приходится на Европу
Фото: ReutersReuters

"В Европейском регионе зарегистрировано более 22 000 подтвержденных случаев [оспы обезьян] в 43 странах и регионах, что составляет более трети общемирового числа, - отметил он. - Во Франции, Германии, Португалии, Испании, Великобритании и других странах есть обнадеживающие ранние признаки того, что вспышка может замедлиться. Чтобы двигаться к ликвидации в нашем регионе, нам необходимо срочно активизировать наши усилия".

Эксперты уверены, что передачу оспы обезьян от человека к человеку в регионе можно ликвидировать, если "принять на себя обязательства и направить на это необходимые ресурсы". При этом нужно помнить, что поддержка как физического, так и психического здоровья пациентов на протяжении всего течения болезни и после нее остается критически важной.

В мире,Ханс Клюге,
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