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«Путин вывел Россию в топ экспортеров пшеницы»

Российское сельское хозяйство «пышет здоровьем» и в этом году в стране будет достигнут рекордный экспорт пшеницы, пишет в своей статье для Corriere Della Sera Федерико Рампини. Продажа зерновых не подпадает под санкции, а потому весь мир продолжит беспрепятственно пользоваться российским зерном.

Рампини заявил, что здесь стоит отдать должное президенту РФ Владимиру Путину - именно он, по мнению автора, вывел Россию в топ экспортеров пшеницы. Рампини назвал сельское хозяйство «тайным триумфом» Путина. Автор отметил, что его возраст позволяет ему помнить, как советские граждане выживали благодаря тому, что их кормили фермеры с американского Среднего Запада. Коллективизация, навязанная коммунизмом, порождала неоднократные сельскохозяйственные кризисы, а при Путине в России произошло впечатляющее возрождение сельскохозяйственного производства. С 2000-го по 2018 год экспорт агропродовольственной продукции из РФ в остальной мир увеличился в 16 раз.

«Единственный разумный исход» украинского кризиса

Президент Владимир Зеленский поставил перед собой максималистские цели - возврат большей части украинских территорий вместе с репарациями от Москвы «как не подлежащими обсуждению», но эти цели недостижимы, если только в России внезапно не сменится власть, пишет The Hill. Поддержка Украины со стороны США и других западных стран зачастую сдержанная - на Западе не хотят эскалации.

Это приводит к военному тупику, который может перерасти в замороженный конфликт. Цели Москвы менее очевидны. Некоторые утверждают, что президент Владимир Путин хочет переговоров и соглашения, по которому Крым и Донбасс будут признаны российскими. Единственный разумный исход, по версии The Hill, это «какая-то форма переговоров», возможно, начавшаяся с прекращения огня.

Почему Зеленский - не Черчилль

Американский экономист Джеймс Рикардс заявил в своей статье для The Daily Reckoning, что Россия медленно и планомерно продвигается вперед, а режим санкций против нее оказался «полным провалом». Санкции никак не повлияли на продвижение России на поле боя и ее цели на Украине, рубль не рухнул, а весь мир не присоединился к бойкоту российской нефти.

Западные поклонники украинского президента Владимира Зеленского превозносят его как современного Уинстона Черчилля, дерзко сопротивляющегося злобному агрессору, но Зеленский - не Черчилль, отмечает Рикардс. По версии автора, Зеленскому удалось создать образ сильного лидера военного времени, противостоящего «большому и плохому Путину». Но на самом деле Зеленский - коррумпированный олигарх с миллионами долларов, спрятанными в офшорах. Его актерские способности помогли его пропагандистским усилиям, но не требуется много тренировок, чтобы увидеть, насколько он фальшивый, подчеркнул Рикардс.

«Идеальный символ Британии»

Авианосец ВВС Британии HMS Prince of Wales за три миллиарда фунтов стерлингов сломался у южного побережья страны из-за повреждения гребного вала, пишет таблоид Daily Mail. Читатели газеты обратили внимание, что авианосцу всего пять лет и посоветовали Лондону покупать корабли у Китая.

Читатель под ником Rockchickita отметил, что Украина получает лучшее британское оружие в то время, когда в стране ломаются авианосцы. FaykeNews назвал это «идеальным символом для разбитой Британии», а Rightwingisnewnorm отметил, что китайский авианосец прослужил бы дольше.

«Рекордная жара ударила по Китаю, последствия ждут всех нас»

Вот уже несколько недель перебои с электричеством, вызванные рекордной жарой и засухой, наносят ущерб Сычуани, китайской провинции с населением в 80 миллионов человек. Из-за обмелевших рек мощность гидроэлектростанций Сычуани упала на 50 процентов. CNN отмечает, что речь идет об оставшихся без света небоскребах, закрытых фабриках, «затемненном» метро, принудительном отключении кондиционеров, а также гибели тысяч птиц и рыб на фермах.