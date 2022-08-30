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15 минут назад

CNN: Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Елена Прошина

Миссия МАГАТЭ, состоящая из 14 человек, прибыла в Киев. Делегацию возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, члены делегации были замечены в одном из киевских отелей.

«Члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были замечены журналистами CNN в их гостинице в украинской столице рано утром во вторник», – сообщил телеканал.

Ранее Рафаэль Гросси сообщал, что миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС, чтобы удостовериться в безопасности, защищенности систем на объекте, а также оценить условия работы персонала.

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Утром, 30 августа, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ снова обстреляли территорию Запорожской АЭС, а также береговую линию города. Взрывы произошли около здания хранилища отработанного топлива АЭС. Рогов уточнил, что во время атаки применялась крупнокалиберная артиллерия.

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