По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, существует возможность внутреннего «взрыва» в Евросоюзе из-за различных позиций стран по поводу украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Польский политик подчеркнул, что на Западе есть те, кто склоняется к скорейшему достижению мира на Украине и возвращению к «обычному бизнесу». А есть те, кто желает «победы» Киева.

«Так что да, эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель», - пояснил Моравецкий французской газете Figaro.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». С момента начала спецоперации Польша заняла непримиримую антироссийскую позиции и польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России.