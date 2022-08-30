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45 минут назад

В Польше допустили «взрыв» в ЕС из-за Украины

Алиса Селезнёва

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, существует возможность внутреннего «взрыва» в Евросоюзе из-за различных позиций стран по поводу украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

В Польше допустили «взрыв» в ЕС из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Польский политик подчеркнул, что на Западе есть те, кто склоняется к скорейшему достижению мира на Украине и возвращению к «обычному бизнесу». А есть те, кто желает «победы» Киева.

«Так что да, эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель», - пояснил Моравецкий французской газете Figaro.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». С момента начала спецоперации Польша заняла непримиримую антироссийскую позиции и польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России.

В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы».

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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