Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Группа экспертов в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. В состав группы вошло 14 экспертов из нейтральных государств.