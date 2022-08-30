В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
48 минут назад

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Lenta.ruиещё 3

Группа экспертов в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. В состав группы вошло 14 экспертов из нейтральных государств.

Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»

Ранее грядущий визит специалистов МАГАТЭ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат выразила надежду на то, что выводы миссии МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски.

В мире,Видео,Рафаэль Гросси,Мария Захарова,МИД России,МАГАТЭ,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители