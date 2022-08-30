Санду обвинила оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию

Президент Молдавии Майя Санду заявила во вторник, что "пророссийские политические силы" в республике используют энергетический кризис для дестабилизации ситуации. Об этом сообщила пресс-служба главы Молдавии.

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"Сложная ситуация с энергоресурсами используется пророссийскими политическими силами для дестабилизации ситуации в стране", - утверждала Санду на форуме в словенском городе Блед.

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Президент констатировала, что республика сильно зависит от импорта газа и электроэнергии.

"Мы пытаемся работать над диверсификацией источников, но сделать это быстро не так-то просто. Тем более на рынке с такими высокими ценами", - отметила глава Молдавии.

По ее словам, правительство реализует ряд проектов по энергетической безопасности, но их итоги будут ощутимы через несколько лет.

Санду высказалась в поддержку создания в ЕС платформы для коллективных закупок природного газа.

"Но эту платформу еще нужно запустить. И вопрос в ценах, потому что сегодня Молдавия платит в 10 раз больше, чем полтора года назад. Представьте, какое воздействие это оказывает на население", - отметила она.

По ее словам, власти надеются с помощью западных партнеров гарантировать обеспечение определенного уровня энергетической безопасности граждан.

"Это поможет сохранить стабильность в стране, что важно для нас, а также наших соседей - Украины и Румынии", - пояснила она.

На этой неделе правительство Молдавии утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России, стоимость которого за последний год выросла почти пять раз. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок на 35%, на 50%, а также полное отключение. Авторы документа предлагают сокращение потребления газа на 15%, закупку дополнительных объемов мазута и угля, заготовку дров. В случае полного прекращения поставок газа температуру в отопительных сетях понизят, закупки электроэнергии на Украине будут увеличены. На дистанционный режим работы будут переведены госслужащие, школы и высшие учебные заведения. Власти также надеются, что ЕС и США предоставят финансовую помощь для закупки газа у альтернативных поставщиков на рынке.