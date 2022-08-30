В Абхазии допустили вступление в Союзное государство

Республика Абхазия полностью поддерживает евразийские интеграционные процессы и готова стать частью расширенного союза суверенных государств. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил министр иностранных дел страны Инал Ардзинба.
«Сейчас мы отмечаем рост интереса белорусов к нашей Абхазии, белорусы тоже видят, что в Абхазии улучшается криминогенная ситуация, это правда. Происходит гармонизация законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации и со стандартами Евразийского экономического союза, особенно в части, касающегося таможенного регулирования», - пояснил он.
По словам Ардзинбы, для страны это – «естественный путь развития».
Также ранее о близости Союзного государства народу Абхазии и соответствии вступления в него национальным интересам, заявил президент страны Аслан Бжания.
«Мы совершенно четко понимаем, что в этом небезопасном мире, нам нужен прочный союз с РФ, мы внимательно следим за теми процессами, которые происходят», - заметил он.
Ранее президенты России и Белоруссии согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Они касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.