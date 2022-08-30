В Абхазии допустили вступление в Союзное государство

«Сейчас мы отмечаем рост интереса белорусов к нашей Абхазии, белорусы тоже видят, что в Абхазии улучшается криминогенная ситуация, это правда. Происходит гармонизация законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации и со стандартами Евразийского экономического союза, особенно в части, касающегося таможенного регулирования», - пояснил он.