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16 минут назад

Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»

Мария Иванова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине остается «очень плохой», а особенно опасны «ядерные игры» вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
Фото: ReutersReuters

Такое заявление Боррель сделал перед неформальной встречей министров обороны ЕС в Праге.

«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что министры обороны ЕС рассмотрят возможность создания миссии для подготовки украинской армии.

Запорожская АЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.

Власти Энергодара (там расположена ЗАЭС) сообщали, что украинские силы наносили удары по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В Минобороны РФ заявляли, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС получила повреждения.

На этой неделе АЭС должны посетить инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В мире,Жозеп Боррель,Минобороны России,МАГАТЭ,ЕС,
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