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34 минуты назад

Times: бедные британцы будут греться зимой в церквях и музеях

Мария Иванова

Британцы, которым не удастся оплатить отопление своих домов грядущей зимой, смогут собираться в библиотеках, церквях и музеях, где власти организуют для них обогрев. Об этом пишет Times.

Times: бедные британцы будут греться зимой в церквях и музеях
Фото: ReutersReuters

Средний счет за отопление должен вырасти до 3576 фунтов стерлингов (почти 255 тысяч рублей) в октябре и за этим, вероятно, последует дальнейший рост в январе и апреле, в результате чего потребители столкнутся с «ошеломляющими расходами» в пять тысяч фунтов стерлингов (356 тысяч рублей) на одно домохозяйство.

На фоне этого власти некоторых городов планируют организовать для беднейших британцев «теплые банки» - общественные места, куда люди смогут приходить, чтобы погреться. Такую меру рассматривают советы Бирмингема, Бристоля, Данди, Глазго и Абердина.

«Не должно быть так, что люди не могут позволить себе согревать свои дома, но это реальность, с которой мы сталкиваемся здесь, в Бирмингеме», - заявил член городского совета Бирмингема Джон Коттон.

Опрос, проведенный в апреле 2022 года по заказу Mirror, показал, что миллионы британцев не могут оплачивать свои счета. Издание отмечало, что более пяти миллионов британцев вынуждены выбирать между отоплением и едой.

Девять процентов опрошенных (эквивалентно примерно 4,8 миллиона человек) заявили, что уже сейчас не могут позволить себе оплачивать счета за домашнее хозяйство. 31 процент ожидал, что такие проблемы появятся у них в течение нескольких месяцев.

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