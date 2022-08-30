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36 минут назад

Проплывшего на тыкве 60 км мужчину в честь юбилея показали на видео

Денис Фьючин

В США мужчина решил нетривиальным способом отметить свой 60-летний юбилей. Житель Небраски сплавился на огромной тыкве по реке Миссури. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с американцем.

Мужчина сделал из 400-килограммового овоща небольшое плавательное судно, которое он назвал Берта. На импровизированной лодке он проплыл 60 километров за 11 часов. Теперь сплав 60-летнего американца может войти в Книгу рекордов Гиннесса, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что на Москве-реке заметили катер, стилизованный под автомобиль Ford Mustang.

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