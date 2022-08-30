Проплывшего на тыкве 60 км мужчину в честь юбилея показали на видео

В США мужчина решил нетривиальным способом отметить свой 60-летний юбилей. Житель Небраски сплавился на огромной тыкве по реке Миссури. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с американцем.

Мужчина сделал из 400-килограммового овоща небольшое плавательное судно, которое он назвал Берта. На импровизированной лодке он проплыл 60 километров за 11 часов. Теперь сплав 60-летнего американца может войти в Книгу рекордов Гиннесса, уточняет канал.