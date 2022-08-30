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Раскрыта зависимость Японии от России

Токио не рассматривает возможность отказа от сотрудничества с Москвой в энергетической сфере, так как проект «Сахалин-2» обеспечивает 10% потребностей страны. При этом по мере приближения зимы власти Японии все серьезнее рассматривают вопрос о введении закона по сокращению потребления газа в городах, сообщает французская газета Le Monde.

Издание отмечает, что из добываемых на Сахалине 10 млн тонн газа 60% покупает Япония. Страна импортирует 97,8 процента своего СПГ. Именно поэтому компании Mitsubishi и Mitsui не выходят из соглашения по «Сахалину-2».

Россияне активно скупают жилье в Турции

По данным инвестиционной компании Garnet, граждане России возглавляют рейтинг покупателей жилья в Турции, приобретя только за июнь 1,8 тысячи объектов. При этом повышенный интерес с недвижимости в компании объяснили «активным процессом релокации россиян в эту страну», пишет «Лента.ру».

Руководитель проектов Garnet Екатерина Сивова отметила, что россияне стараются купить подходящую для получения гражданства недвижимость по старой цене. При этом приобретать жилье в Турции сейчас можно без опасений, однако любая сделка требует детального анализа.

Запад испугался укрепления военного сотрудничества России и Китая

США и Евросоюз беспокоит растущее сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере, которые воспринимаются на Западе как вызов. Об этом в преддверии учений «Восток-2022» заявили эксперты, опрошенные немецкой газетой Der Tagesspiegel.

По словам аналитиков, «если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», так как их объединяет стремление убрать доминирование США на международной арене.

Экономист назвал энергетический кризис «потрясающим экспериментом»

Рост цен на энергоносители стал «потрясающим экспериментом над человечеством», так как теперь станет ясно, как много люди готовы заплатить за тепло. Об этом в эфире радио Sputnik заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По словам экономиста, сейчас происходит возвращения рыночных отношений в сферу энергетики, которая последние десятилетия жестко контролировалась.

«Мы за какие-то 40-50 лет настолько изменились в экономическом смысле, что забыли о тех временах, когда вязанка дров была великой ценностью. Отопление – это всегда было дорого, а потом все вдруг стало дешево. А теперь нефтяная индустрия получила карт-бланш, и выясняется, что рыночное ценообразование на нефть и газ ввергает мир в какую-то новую конструкцию», - констатировал он.

Сербия ищет альтернативу российскому топливу

Власти Сербии ищут альтернативу российским газу, нефти и углю и готовы закупать энергоносители в Венесуэле, Азербайджане, Иране и Китае. Об этом со ссылкой на Reuters пишет РИА Новости.