Политолог: Польша начала прибирать к рукам Украину

«Поляки, подчеркну, особенно поляки, сейчас все сметают на Украине подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе… Ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам», — сообщил Суздальцев в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, все финансовые потоки, что направляет в настоящее время Запад на Украину, также идут главным образом через польские банки и фонды, не говоря уже о том, что Киев еще зимой вывез в Польшу весь свой золотовалютный запас. Политолог также отметил, что власти Украины сознательно занимались провокациями, так как видели в этом выход, единственный шанс спасти пустую казну.