В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
17 минут назад

Вечеринка в бассейне и война на улице: что происходит в Ираке

Александр Котлеткин

В «зеленой зоне» Багдада всю ночь продолжались вооруженные столкновения между сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра и силами безопасности страны. По данным телеканала Al Jazeera, число погибших в результате перестрелок достигло 20 человек, более 300 получили ранения. В стране введен комендантский час, вторник объявлен нерабочим днем. В город заходят подразделения регулярной армии Ирака.

1/16 Сторонники Муктады ас-Садра купаются во время акции протеста внутри Республиканского дворца в Зеленой зоне
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/16 Беспорядки в "зеленой зоне Багдада"
Фото: Reuters
3/16 Сторонник шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра принимает участие в акции протеста на территории Дворца правительства
Фото: globallookpress.com
4/16 Сторонник шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра принимает участие в акции протеста на территории Дворца правительства
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/16 Сторонник шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра машет национальным флагом с крыши Дворца правительства во время акции протеста
Фото: globallookpress.com
6/16 Иракские силовики на одной из акций протеста
Фото: globallookpress.com
7/16 Сторонники шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра принимают участие в акции протеста на территории Дворца правительства
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/16 Сторонники шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра принимают участие в акции протеста на территории Дворца правительства
Фото: globallookpress.com
9/16 Сторонники шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра принимают участие в акции протеста на территории Дворца правительства
Фото: globallookpress.com
10/16 Силы безопасности Ирака у Дворца правительства во время акции протеста
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/16 Скорая помощь перевозит раненых протестующих в Багдаде
Фото: globallookpress.com
12/16 Сторонники шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра принимают участие в акции протеста на территории Дворца правительства
Фото: globallookpress.com
13/16 Сторонники шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра купаются в бассейне Дворца правительства во время акции протеста
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/16 Сторонники шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра у бассейна Дворца правительства во время акции протеста
Фото: globallookpress.com
15/16 Стороннику шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра оказывается медицинская помощь во время акции протеста
Фото: globallookpress.com
16/16 Сторонники шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра входят во Дворец правительства во время акции протеста
Фото: globallookpress.com

В понедельник днем сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра, который объявил о своем уходи из политики, захватили «зеленую зону» Багдада. Протестующие окружили Дворец республики и вошли в здание, где фотографировались в правительственных кабинетах и купались в бассейне. Позже силам безопасности Ирака удалось вытеснить «сардистов» из правительственной резиденции при помощи слезоточивого газа.

В мире,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители