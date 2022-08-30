Вечеринка в бассейне и война на улице: что происходит в Ираке

В «зеленой зоне» Багдада всю ночь продолжались вооруженные столкновения между сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра и силами безопасности страны. По данным телеканала Al Jazeera, число погибших в результате перестрелок достигло 20 человек, более 300 получили ранения. В стране введен комендантский час, вторник объявлен нерабочим днем. В город заходят подразделения регулярной армии Ирака.

В понедельник днем сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра, который объявил о своем уходи из политики, захватили «зеленую зону» Багдада. Протестующие окружили Дворец республики и вошли в здание, где фотографировались в правительственных кабинетах и купались в бассейне. Позже силам безопасности Ирака удалось вытеснить «сардистов» из правительственной резиденции при помощи слезоточивого газа.