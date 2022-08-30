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34 минуты назад

Умер аниматор «Короля Льва» и «Истории игрушек» Ральф Эгглстон

Lenta.ru

Ушел из жизни аниматор, режиссер и художник Ральф Эгглстон, сообщает Deadline.

Умер аниматор «Короля Льва» и «Истории игрушек» Ральф Эгглстон
Фото: ReutersReuters

Эгглстон скончался в возрасте 56 лет в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Эгглстон работал в качестве художника-постановщика в мультфильмах «История игрушек», «Король Лев», «Аладдин», «Покахонтас», «Тачки», «Суперсемейка». Среди других его проектов — «Душа», «Вверх», «Корпорация монстров», «Рататуй» и «В поисках Немо».

В 2002 году получил «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «О птичках», режиссером и сценаристом которого он выступ. За свою карьеру также был удостоен трех наград Annie Awards за «Головоломку», «ВАЛЛ-И» и «Историю игрушек».

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