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45 минут назад

В США посоветовали Зеленскому прекратить военные действия

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить военные действия и пойти на переговоры с Россией, если он хочет сохранить Украину как независимое государство. Об этом заявил политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill.

«Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», — пишет Ульман.

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По мнению автора, Зеленского, а также президента России Владимира Путина необходимо убедить в том, что поиск урегулирования ситуации является их личным интересом. При этом, считает Ульман, если Путин с этим и согласится, то Зеленский — точно нет.

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