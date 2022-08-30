Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить военные действия и пойти на переговоры с Россией, если он хочет сохранить Украину как независимое государство. Об этом заявил политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill.

«Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», — пишет Ульман.

По мнению автора, Зеленского, а также президента России Владимира Путина необходимо убедить в том, что поиск урегулирования ситуации является их личным интересом. При этом, считает Ульман, если Путин с этим и согласится, то Зеленский — точно нет.