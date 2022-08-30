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23 минуты назад

Боррель считает очень плохой ситуацию на Украине

ТАСС

Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, министры обороны ЕС обсудят миссию по подготовке украинских военных. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.

Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
Фото: ReutersReuters

"Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии", - сообщил он.

Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.

Он добавил, что министры обороны ЕС рассмотрят возможность расширения военных закупок, поскольку страны сообщества исчерпывают свои военные запасы. Практического решения о запуске тренировочной миссии ЕС для Украины во вторник принято не будет, возможно лишь достижение общего консенсуса, считает глава внешнеполитической службы ЕС.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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