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52 минуты назад

Названо возможное решение ЕС по визам для россиян

Алиса Селезнёва

Европейский союз не поддержит полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, но в силе замедлить его. Об этом пишет американское издание Politico.

Ранее Литва, Эстония и Латвия выступили с предложением о полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам на фоне российской спецоперации на Украине. При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «привилегией» поездки в ЕС.

В свою очередь Германия и Франция выступили против тотального запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. По мнению крупнейших стран ЕС, необходимо позволить студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам продолжать приезжать в Европу.

Politico отмечает, что Берлин и Париж пытаются задать тон предстоящей встрече глав МИД и министров обороны стран ЕС, которая пройдет в Праге.

«Ожидается, что министры просто заключат политическую сделку, которая замедлит процесс выдачи российских виз и сделает его более дорогим», - подчеркивается в статье.

Также издание прогнозирует, что в итоге страны ЕС приостановят действие соглашения, которое «годами облегчало получение виз». При этом ярые противники России в Европе все чаще сталкиваются с отказами вводить новые антироссийские санкции.

Эстония ограничит право россиян на покупку недвижимости

Эксперты уточнили, что приостановка соглашения приведет к неприятным последствиям для россиян. Туристам придется собрать дополнительные документы для получения разрешения на въезд. Кроме того, стоимость получения шенгена повысится с €35 до €80 и увеличится срок оформления.

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