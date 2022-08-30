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51 минуту назад

Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Ираке

Елена Прошина

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации конфликта в Ираке после сообщений о смерти людей при столкновении протестующих с правительственными войсками. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта в Ираке
Фото: ReutersReuters

«Генеральный секретарь с беспокойством следит за продолжающимися сегодня протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях среди людей», - сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что генсек призывает к спокойствию, деэскалации ситуации и предотвращению любого насилия. Дюжаррик добавил, что генеральный секретарь призывает стороны быть выше своих разногласий и приступить к мирному диалогу.

Напомним, сторонники ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в «зеленую зону» Багдада, в частности, в Республиканский дворец. Там между протестующими и силами правопорядка произошли стычки. При этом силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. В результате конфликта погибли 12 человек.

В мире,Антониу Гутерреш,Стефан Дюжаррик,ООН,
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