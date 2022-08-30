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37 минут назад

В Херсоне ликвидировали диверсионно-разведывательную группу

ТАССиещё 2

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ликвидирована утром во вторник в районе микрорайона Таврического в Херсоне, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

В Херсоне ликвидировали диверсионно-разведывательную группу
Фото: 

"На Таврическом была активизация. Но все там нормально, все под контролем. Все уничтожены (члены диверсионно-разведывательной группы - прим. ТАСС)", - сказал Стремоусов.

Он отметил, что все члены диверсионно-разведывательных групп, которые попали на территорию освобожденного Херсона и не сдаются сами в плен, ликвидируются.

В настоящее время вся территория Херсонской области вышла из-под контроля Киева. Там постепенно восстанавливается мирная жизнь, регион интегрируется в правовое и экономическое поле России, а местные власти заявляют о намерении войти в состав РФ и в сентябре провести референдум по этому вопросу. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах, проведены несколько диверсий: совершены покушения на чиновников, в том числе на главу ВГА региона, двое из пострадавших погибли.

В мире,Кирилл Стремоусов,
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