В Херсоне ликвидировали диверсионно-разведывательную группу

"На Таврическом была активизация. Но все там нормально, все под контролем. Все уничтожены (члены диверсионно-разведывательной группы - прим. ТАСС)", - сказал Стремоусов.

Он отметил, что все члены диверсионно-разведывательных групп, которые попали на территорию освобожденного Херсона и не сдаются сами в плен, ликвидируются.

В настоящее время вся территория Херсонской области вышла из-под контроля Киева. Там постепенно восстанавливается мирная жизнь, регион интегрируется в правовое и экономическое поле России, а местные власти заявляют о намерении войти в состав РФ и в сентябре провести референдум по этому вопросу. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах, проведены несколько диверсий: совершены покушения на чиновников, в том числе на главу ВГА региона, двое из пострадавших погибли.