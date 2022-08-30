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18 минут назад

В США предложили отключить реакторы на Запорожской АЭС

Елена Прошина

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предложил отключить все реакторы на Запорожской АЭС ради безопасности. Об этом пишет «Интерфакс».

В США предложили отключить реакторы на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы по-прежнему считаем, что управляемое отключение реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действия в краткосрочной перспективе», - заявил Кирби.

Он также приветствовал экспертную миссию МАГАТЭ, которая направилась на АЭС чтобы удостовериться в безопасности, защищенности систем на объекте, а также оценить условия работы персонала.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что намерены оценить ущерб, нанесенный объекту, характеристики основной и резервной систем безопасности. Кроме того, члены миссии примут меры по обеспечению гарантий использования ядерного материала только в мирных целях. Также миссия поможет разобраться в вопросах статуса АЭС, ее функционирования и нанесенного ущерба.

В мире,Джон Кирби,МАГАТЭ,
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