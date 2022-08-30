МИД Турции прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Star.

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Министр заявил, что Анкара, возможно, поддерживает Украину больше, чем многие союзники по НАТО.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины <...> Но мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог приносит свои плоды. Поэтому мы уже дважды сводили их вместе, и это зерновое соглашение сработало», — сказал глава МИД.

Чавушоглу подчекрнул, что Турция свела главу Международного агентства по атомной энергии с российской стороной в Стамбуле благодаря диалогу, который был налажен с Киевом и Москвой. По его словам, эксперты посетят Запорожскую АЭС.

«Эксперты снова едут в регион. И в то же время мы пытаемся обеспечить здесь гарантии безопасности», — отметил он.