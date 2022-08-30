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33 минуты назад

Politico: ЕС нашел компромисс в вопросе выдачи виз россиянам

Ura.Ru

Европейский союз не будет прибегать к полном запрету на выдачу виз российским гражданам. Вместо этого ЕС замедлит процедуру выдачи соответствующих документов, сообщает американское издание Politico.

ЕС нашел компромисс в вопросе выдачи виз россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Вместо этого ожидается, что министры просто заключат политическую сделку, которая в принципе замедлит процесс выдачи виз россиянам и сделает его более дорогим», — говорится в статье.

Авторы считают, что соответствующее решение будет принято во время неофициальных переговоров европейских министров иностранных дел в Праге.

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Издание напомнило, что несколько стран-участниц Европейского союза выступили против инициативы запрета на въезд для россиян. Так, например, ФРГ и Франция направили письмо с соответствующим обращением главам европейских МИД.

«В преддверии встречи Германия и Франция попытались задать тон, разослав меморандум в столицах стран ЕС, в котором утверждалось, что запрет на выдачу виз только оттолкнет россиян, и обнажил разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств, состоящих преимущественно из восточных стран», — написали авторы.

Ранее URA.RU сообщало, что Франция и Германия выступили против запрета на выдачу виз гражданам России, вопреки требованием стран Балтии и Финляндии. До этого Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту идею поддержали некоторые оппозиционные немецкие политики.

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