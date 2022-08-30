"Ненавидят Зеленского": В Херсоне ополчились против украинского лидера

Стало известно, как население Херсонской области относится к главе государства Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, чем больше боевики Украины атакуют область, чем больше ее жители требуют провести референдум по присоединению к России. При этом местные жители «ненавидят Зеленского».
«Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», – сказал политик.
Стремоусов отмечает, что намерение украинских властей вернуть Херсонщину является бессмысленными эмоциями и рефлексией, так как точка невозврата уже пройдена.
Как сообщалось ранее, референдумы в Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, а также на других территориях, затронутых военной операцией на Украине, скорее всего не станут совмещать с Единым днем голосования в России. Такое решение связано с тем, что российские военные пока не заняли всю территорию ДНР. О референдумах 11 сентября заявляли местные власти на контролируемых РФ территориях.