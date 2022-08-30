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51 минуту назад

"Ненавидят Зеленского": В Херсоне ополчились против украинского лидера

Елена Прошина

Стало известно, как население Херсонской области относится к главе государства Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации региона Кирилла Стремоусова.

"Ненавидят Зеленского": В Херсоне ополчились против украинского лидера
Фото: ReutersReuters

По его словам, чем больше боевики Украины атакуют область, чем больше ее жители требуют провести референдум по присоединению к России. При этом местные жители «ненавидят Зеленского».

«Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», – сказал политик.

Стремоусов отмечает, что намерение украинских властей вернуть Херсонщину является бессмысленными эмоциями и рефлексией, так как точка невозврата уже пройдена.

Зеленский озвучил желаемый конец российско-украинского конфликта

Как сообщалось ранее, референдумы в Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, а также на других территориях, затронутых военной операцией на Украине, скорее всего не станут совмещать с Единым днем голосования в России. Такое решение связано с тем, что российские военные пока не заняли всю территорию ДНР. О референдумах 11 сентября заявляли местные власти на контролируемых РФ территориях.

В мире,Кирилл Стремоусов,Владимир Зеленский,
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