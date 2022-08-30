"Ненавидят Зеленского": В Херсоне ополчились против украинского лидера

По его словам, чем больше боевики Украины атакуют область, чем больше ее жители требуют провести референдум по присоединению к России. При этом местные жители «ненавидят Зеленского».

«Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», – сказал политик.

Как сообщалось ранее, референдумы в Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики, а также на других территориях, затронутых военной операцией на Украине, скорее всего не станут совмещать с Единым днем голосования в России. Такое решение связано с тем, что российские военные пока не заняли всю территорию ДНР. О референдумах 11 сентября заявляли местные власти на контролируемых РФ территориях.