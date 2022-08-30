Граждане Соединенных Штатов никогда не узнают важную подробность про Украину о сотрудничестве националистов в годы Второй мировой войны с режимом Адольфа Гитлера, потому что об этом и им просто не расскажут, заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

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По его словам, интересы американцев ограничены результатами матчей в футболе и гольфе. Они понятия не имеют, что поддерживаемая Вашингтоном западная Украина воевала на стороне Гитлера против их собственной страны. Как считает политолог, американские граждане не узнают этой важной информации, так как СМИ стран Запада игнорируют факты.

Робертс указал на то, что немецкие власти действует в интересах США. Несмотря на то, что любая пропаганда нацизма в Германии запрещена, Берлин «поддерживает бандеровских нацистов на Украине», которые «воюют против русских Донбасса», заявил бывший сотрудник администрации США.