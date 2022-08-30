В ЕС придумали способ борьбы с «пропагандой» в России

Франция и ФРГ придумали способ борьбы с якобы «пропагандой» в России и изложили свои предложения в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД Евросоюза (ЕС) по визовому вопросу. Об этом пишет Bloomberg.

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Документ содержит предложения, разработанные техническими экспертами из европейских стран. Евросоюзу предлагается использовать так называемые «креативные пути» для распространения в России якобы независимой информации.

План Парижа и Берлина предполагает финансирование курсов на русском языке по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры в соцсетях, в том числе в YouTube, в Telegram и «ВКонтакте». Они также предлагают использовать «технические меры против российской цензуры», в частности, с помощью инструментов для обхода интернет-цензуры, а также предоставлять информационный контент на русском языке для русскоговорящих, которые живут в других странах.