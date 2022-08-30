Власти Херсона рассказали о ситуации в области

Херсонская область Украины находится под охраной армии России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

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По его словам, существует несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны украинских властей. Область полностью находится под охраной профессиональных военных из Минобороны РФ. Таким образом, Херсону и Херсонской области ничего не угрожает. Так Стремоусов прокомментировал заявления Киева о начале контрнаступления на южном направлении.

По данным военного ведомства России, украинские военные во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях понесли потери, которые превышают 560 человек, 26 танков и два самолета Су-25. Этому способствовала активная оборона группировки войск РФ. Таким образом, попытка Киева организовать контрнаступление провалилась.