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26 минут назад

Власти Херсона рассказали о ситуации в области

Елена Прошина

Херсонская область Украины находится под охраной армии России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

Власти Херсона рассказали о ситуации в области
Фото: ТАССТАСС

По его словам, существует несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны украинских властей. Область полностью находится под охраной профессиональных военных из Минобороны РФ. Таким образом, Херсону и Херсонской области ничего не угрожает. Так Стремоусов прокомментировал заявления Киева о начале контрнаступления на южном направлении.

По данным военного ведомства России, украинские военные во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях понесли потери, которые превышают 560 человек, 26 танков и два самолета Су-25. Этому способствовала активная оборона группировки войск РФ. Таким образом, попытка Киева организовать контрнаступление провалилась.

В ходе специальной военной операции на Украине Москва взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Были заняты крупные города, среди которых Херсон, Мелитополь и Бердянск. При этом Украина была отрезана от Азовского моря.

В мире,Кирилл Стремоусов,Минобороны России,
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