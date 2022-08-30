Власти Херсона рассказали о ситуации в области

Херсонская область Украины находится под охраной армии России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, существует несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны украинских властей. Область полностью находится под охраной профессиональных военных из Минобороны РФ. Таким образом, Херсону и Херсонской области ничего не угрожает. Так Стремоусов прокомментировал заявления Киева о начале контрнаступления на южном направлении.
По данным военного ведомства России, украинские военные во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях понесли потери, которые превышают 560 человек, 26 танков и два самолета Су-25. Этому способствовала активная оборона группировки войск РФ. Таким образом, попытка Киева организовать контрнаступление провалилась.
В ходе специальной военной операции на Украине Москва взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Были заняты крупные города, среди которых Херсон, Мелитополь и Бердянск. При этом Украина была отрезана от Азовского моря.