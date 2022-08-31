Шольц: антироссийские санкции Запада эффективны и правильны

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Magdeburger Volksstimme.
Шольц утверждает, что санкционные меры являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.
"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии (из западного альянса сторонников Украины) не может быть и речи", - рассказал Шольц.
По его словам, "сильный и единый ответ Европы" на этот конфликт "удивил Путина". Шольц считает, что Путин не ожидал этого. Ранее первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести в отношении Москвы новые ограничения, в том числе дополнительные экономические санкции.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.