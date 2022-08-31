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1 час назад

Шольц: антироссийские санкции Запада эффективны и правильны

Газета.Ruиещё 3

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Magdeburger Volksstimme.

Шольц: антироссийские санкции Запада эффективны и правильны
Фото: ReutersReuters

Шольц утверждает, что санкционные меры являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.

"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии (из западного альянса сторонников Украины) не может быть и речи", - рассказал Шольц.

По его словам, "сильный и единый ответ Европы" на этот конфликт "удивил Путина". Шольц считает, что Путин не ожидал этого. Ранее первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести в отношении Москвы новые ограничения, в том числе дополнительные экономические санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,Госдеп США,
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