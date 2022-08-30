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1 час назад

Байдена обвинили в создании «черной дыры» на Украине

Lenta.ruиещё 3

Администрация президента американского президента Джо Байдена ведет себя безответственности в сфере оборота оружия США на внешних рынках. Пример Украины подтверждает это, заявила журналист American Thinker (AT) Оливия Мюррей.

Байдена обвинили в создании «черной дыры» на Украине
Фото: ReutersReuters

Обозреватель обвинила власти США в создании «черной дыры» на Украине и отметила, что Белый дом не знает, куда уходит финансовая помощь Украине для покупки оружия.

«Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиардов американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием», — подчеркнула она.

Мюррей добавила, что государственные служащие, которые обязаны следить за целостностью американской помощи, признаются в отсутствии достоверных данных о судьбе финансовых пакетов для Киева.

Ранее сообщалось, что США предоставят военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. С таким заявлением выступил Джо Байден в честь Дня независимости Украины.

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