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28 минут назад

Эстония ограничит право россиян на покупку недвижимости

Илья Родин

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин готовит законопроект, согласно которому будет ограничено право россиян на покупку недвижимости в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

Эстония ограничит право россиян на покупку недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ляэнеметс подчеркнул, что проект закона был внесен в министерство достаточно давно. Но все это время он «пролежал под сукном». По его мнению, у сотрудников ведомства не хватало политической воли для его принятия.

Чиновник пояснил, что поставил перед сотрудниками задачу начать подготовку законопроекта «об ограничении права граждан РФ покупать недвижимость в Эстонии».

По его словам, в настоящее время ведется анализ возможных последствий от принятия такого решения.

Граждане России могут потерять недвижимость в Эстонии из-за проблем с получением шенгенских виз и ограничительных мер против российских банков, сообщает ТАСС.

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