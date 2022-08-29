"Мы не привередливы": Вучич заявил о поиске альтернатив российской нефти

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что Белград ведет переговоры с лидерами крупных государств об альтернативных российским поставках энергоресурсов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

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Вучич подчеркнул, что Белград ищет альтернативу российским энергоресурсам, так как из-за санкций поставки могут быть прекращены. В частности, ведутся переговоры о поставках черного золота с лидерами Ирака и Венесуэлы.

«Мы бы брали [нефть] где угодно. Мы не привередливы», - уточнил глава государства.

Политик добавил, что подземные хранилища голубого топлива содержат максимально возможное количество газа, его хватит как минимум на два месяца. Вместе с тем, Сербия не планирует останавливаться на достигнутом - страна договорилась о поставках энергоресурса с Азербайджаном, начиная с 2023 года.