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25 минут назад

Трамп потребовал немедленно провести внеочередные президентские выборы

Деловая газета "Взгляд"

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал в своем Twitter немедленно провести внеочередные выборы президента.

Трамп потребовал немедленно провести внеочередные выборы президента США
Фото: ReutersReuters

По его словам, ФБР «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, зная, что, если бы этому делу дали ход, то победа Трампа на выборах 2020 года была бы очевидной, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

Экс-президент назвал такие действия мошенничеством и вмешательством в выборы на уровне, невиданном ранее в США. Он призвал объявить выборы 2020 года непоправимо скомпрометированными и немедленно провести новые выборы.

В июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение президента Джо Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как заявил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента. Трамп также рассматривает возможность выдвижения на пост президента США.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,ФБР,
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