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50 минут назад

В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов, заявил представитель УВКПЧ Вивиан Квок.

В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии. Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация не предопределяет приемлемость или существо дела», – приводит ее слова РИА «Новости».

Квок объяснила, что комитет рассмотрит это дело на одной из своих будущих сессий и опубликует решение в надлежащее время.

В субботу заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что Россия на постоянной основе привлекает внимание ЮНЕСКО к сносу советских памятников и мемориалов на территории стран Восточной Европы.

Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.

Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.

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