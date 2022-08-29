Миссия МАГАТЭ отправилась из Вены на Запорожскую АЭС, передает ТАСС.

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Как сообщается, возглавляет миссию гендиректор этой организации Рафаэль Гросси.

Ранее в МИД Украины рассказали, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с Гросси, которая собирается с миссией посетить Запорожскую АЭС, прибудет в Киев 29 августа.

До этого глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме.