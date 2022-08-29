"Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов <...> МАГАТЭ на АЭС. <...> Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ [на АЭС] этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции <...>. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе", - сказал он.