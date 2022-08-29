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37 минут назад

США призвали временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС

ТАСС

Власти США призывают временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС, полностью поддерживают поездку экспертов МАГАТЭ туда. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов <...> МАГАТЭ на АЭС. <...> Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ [на АЭС] этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции <...>. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе", - сказал он.

В мире,Видео,Джон Кирби,МАГАТЭ,
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